Christian Nodal -de 26 años de edad- lanza nueva estrategia legal tras la demanda de Universal Music.

El lunes 28 de octubre, Christian Nodal se presentó a una audiencia por la demanda de falsificación de contratos en su contra.

Christian Nodal cambia de abogados en la demanda de Universal Music

Universal Music acusa a Christian Nodal y sus padres de falsificar contratos en 2021, cuando el cantante buscaba iniciar su carrera lejos de la disquera.

El programa De Primera Mano compartió el documento con el que Christian Nodal revocó a su anterior equipo legal.

Christian Nodal, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Christian Nodal presentó a su nuevo equipo de abogados y negó que tuviera diversos defensores legales como aseguró el Ministerio Público.

El cambio de abogados de Christian Nodal sería una nueva estrategia del cantante, pues es claro que sus anteriores defensores legales no estaban avanzando en el caso.

De perder la demanda, Christian Nodal podría enfrentar a la justicia por falsificación y perder el poder sobre los tres primeros discos que impulsaron su carrera .

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Christian Nodal deja de lado la demanda de Universal y juega a ser un Jedi

Tras acudir a la primera audiencia de la demanda de Universal Music, Christian Nodal evitó hablar del tema.

En lugar de eso, el cantante compartió una foto en Instagram donde posaba con lo que parece un sable de Star Wars.

Christian Nodal se ha tomado con ligereza los proceso legales en su contra, pues suman dos.

El cantante fue demandado en Colombia por incumplimiento de contrato, tras no presentarse en una fecha pactada en Medellín.

Ahora, Universal Music lo señala de falsificar contratos que lo llevarían a perder el derecho sobre los discos:

Me dejé llevar

Ahora

Ayayyay

Estos discos tienen las canciones más famosas de Christian Nodal y existe una posibilidad de que si el cantante pierde la demanda, ya no pueda interpretar estos temas.