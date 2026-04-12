Emiliano Aguilar viajó a la CDMX y aprovechó su visita para encontrarse con su prima Majo Aguilar, lo que desató rumores sobre una colaboración.

Majo Aguilar se ha mantenido alejada de los escándalos de su familia paterna, pero mantiene una buena relación con su primo Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar desatan rumores de colaboración

El pasado 9 de abril, Emiliano Aguilar compartió tres fotos junto a su prima Majo Aguilar y muchos sospechan que hay colaboración en puerta.

“Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un chingo prima. Aquí ando a la orden”, escribió Emiliano Aguilar en la descripción de su foto.

Emiliano Aguilar se reunió con su prima Majo Aguilar en la CDMX (Instagram/@emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar viajó a la CDMX para grabar nueva música y eso provocó que algunos fans sospecharan que se reunió con Majo Aguilar para colaborar.

Los fans de ambos celebraron que se hayan reencontrado y expresaron su deseo de escucharlos juntos.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha revelado de qué tratará su nuevo proyecto y si Majo Aguilar podría colaborar con él musicalmente.

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar se reunieron en la CDMX (Instagram/@ emiliano_aguilar.t •)

Emiliano Aguilar prepara nuevas canciones

A diferencia de sus hermanos, Emiliano Aguilar inició su carrera sin apoyo y se enfocó en el hip-hop.

Emiliano Aguilar está grabando nuevas canciones en la CDMX, pero no dio detalles de si se trata de un nuevo álbum.

El hijo mayor de Pepe Aguilar acudió a Tepito el pasado jueves 9 de abril para grabar el video oficial de su canción “Las reinas de la noche y Harley Quinn”, por lo que pidieron ayuda de sus fans para que participaran en el clip.

Actualmente, Emiliano Aguilar tiene 148 mil oyentes y su tema más escuchado en Spotify es “Acelerado”, con más de un millón de reproducciones.