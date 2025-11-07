Katy Perry -de 41 años de edad- lanzó Bandaids, primer sencillo tras su separación con Orlando Bloom en verano pasado.

Desde el día de su estreno, el 6 de noviembre, la canción ha superado la barrera del millón de reproducciones y está cargada de referencias a su relación con el actor de Hollywood.

Bandaids, de Katy Perry (YouTube)

Letra de Bandaids y las referencias de Katy Perry a su vida con Orlando Bloom

La historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom -de 48 años de edad- dio un giro abrupto con sus separación a mediados de 2025.

Ahora, en Bandaids, la cantante revela algunos aspectos que habrían sido clave para el final de su relación iniciada en 2016.

Bandais está plagada de frases en las que Katy Perry hace referencia a una constante decepción por acciones y actitudes de su pareja.

“Juro por Dios que prometo que lo intenté No quedó piedra sin remover No es lo que hiciste, es lo que no hiciste Estabas ahí, pero no lo estabas". Bandaids, de Katy Perry

Bandaids, de Katy Perry (YouTube)

El video comienza con la cantante en su casa dedicándose a las labores domésticas, cuando una serie de eventos se desencadenan con la caída de su anillo de compromiso al desagüe.

Esta escena para los fans significa la ruptura definitiva con Orlando Bloom, con quien estuvo comprometida pero nunca se casó.

Hay incluso una referencia a Daisy Dove Bloom, hija del actor y la cantante.

En una de las escenas del video musical, Katy Perry ve una “margarita” antes de escapar de un tren, lo que se ha interpretado como el amor que hay por la niña en medio de la separación.

Y aunque en las imágenes no hay una referencia directa a Orlando Bloom, para los fans fue más que suficiente la letra para asegurar que se trataba de él la canción.

Bandaids, de Katy Perry (You)

Katy Perry regresa a la música con Bandaids

Con el estreno de Bandaids fue que Katy Perry hizo su regreso a la música tras no haber lanzado nada nuevo en un tiempo.

Este 2025 la cantante estuvo ocupada con su gira The Lifetimes Tour.

Ahora, Katy Perry ha vuelto a los reflectores mediáticos con con su actual relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.