¿El amor entre Katy Perry y Orlando Bloom se terminó? Revelan que la pareja estaría a punto de divorciarse por está razón que no tendría que ver con su amor.

Katy Perry -de 40 años de edad- y Orlando Bloom se encuentran en el ojo del huracán luego de que se dio a conocer que se encuentran atravesando una crisis en su matrimonio.

De acuerdo con los reportes, Katy Perry y Orlando Bloom -de 48 años de edad- ya se encuentran separados y próximamente podrían confirmar su divorcio.

Katy Perry y Orlando Bloom (Chris Pizzello / Invision/ AP)

Esta sería la razón por la que Katy Perry se divorciaría de Orlando Bloom

Los nombres de Katy Perry y Orlando Bloom se viralizaron en las redes sociales luego de que se dio a conocer que estarían a punto de divorciarse.

De acuerdo con algunas fuentes, Katy Perry y Orlando Bloom están atravesando una crisis en su matrimonio y estarían al borde de la separación tras más de nueve años de relación y una bebé en común.

La revista People, reveló que la separación entre Katy Perry y Orlando Bloom no tendría nada que ver con el hecho de que se les acabó el amor.

Y es que según el medio, la razón por la que Katy Perry se divorciaría de Orlando Bloom sería porque la cantante está frustrada por la “recepción” de su álbum 143, lanzado en septiembre del 2024.

Katy Perry se habría encontrado muy estresada ya que su séptimo disco no había tenido el éxito que ella esperaba, además de que se sintió decepcionada con algunas reseñas de su gira.

Lo que habría generado una tensión con Orlando Bloom, quién se habría mostrado comprensivo, pero no pudo soportar la situación.

Esto afectó de manera considerable la relación entre Katy Perry y Orlando Bloom, por lo que habrían tomado la decisión de tomar caminos por separado.

Orlando Bloom y Katy Perry (Reuters/Eric Gaillard)

¿Cuándo Katy Perry y Orlando Bloom anunciarían su separación?

Una fuente habría señalado a Us Weekly que Katy Perry y Orlando Bloom ya no pasan tiempo juntos y cada vez se les ve más separados.

De acuerdo con el portal Page six, Katy Perry y Orlando Bloom anunciarían su separación cuando la cantante termine su gira Lifetimes.

Katy Perry tiene fechas agendadas hasta el 7 de diciembre.

Incluso se dio a conocer que Katy Perry y Orlando Bloom ya habrían mostrado señales de que están atravesando un difícil momento.

Muestra de ello es que en su gira por Sydney, Katy Perry aludió de manera simbólica a una ruptura cuando interpretó I’m still breathing.

Por su parte, Orlando Bloom confesó que se encontraba sensible durante su presentación en The Tonight Show, pero no mencionó a Katy Perry.

Hasta el momento ni Katy Perry ni Orlando Bloom se han pronunciado sobre los rumores de una separación.