Katy Perry y Justin Trudeau, el exPrimer Ministro de Canadá, fueron vistos besándose a bordo de un lujoso yate.

Las imágenes que ya circulan en redes sociales de Katy Perry -de 40 años de edad- y Justin Trudeau, han desatado una ola de especulaciones y comentarios entre sus seguidores y el público en general.

Katy Perry y Justin Trudeau son captados besándose en un yate

A través del Daily Mail se revelaron imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau -de 53 años de edad- besándose a bordo de un yate.

El encuentro, aparentemente privado, tuvo lugar en aguas de Santa Bárbara, California, en donde fueron captados por paparazzis, según reportan los primeros informes.

Katy Perry (Katy Perry 'X' @katyperry )

Aunque aún no hay declaraciones oficiales de los involucrados, las fotografías en donde Katy Perry y Justin Trudeau se besan y abrazan no dejan lugar a dudas sobre la cercanía entre la estrella musical y el exlíder y político canadiense.

Este sorpresivo avistamiento ha generado un sinfín de preguntas.

Pues cabe recordar que el pasado mes de julio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su ruptura después de 10 años juntos, planes de boda y una hija en común.

Por el lado de Justin Trudeau, se divorció de su esposa Sophie Garégoire-Trudeau tras 18 años de matrimonio en agosto del 2023.

Sin embargo, a tan solo un mes de la separación de Katy Perry y Orlando Bloom, la cantante fue vista con el exPrimer Ministro de Canadá durante su gira por el país, cuando el político acudió a uno de sus conciertos en Montreal.

A dos días de esa presentación de Katy Perry, se les vio cenando juntos y, desde entonces, los rumores de una posible relación han estado en el aire.

Mismos que se estarían confirmando tras las fotos de ambos besándose.