Este 2026, Edén Muñoz ofrecerá un magno concierto en CDMX, la sede elegida es nada menos que la Monumental Plaza de Toros México.

Propiamente Edén Muñoz hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, por lo que aquí te informamos sobre el precios de boletos, fecha y preventa.

Toma nota:

Fecha del concierto: sábado 17 de octubre

Inicio: 9:00 P.M.

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 P.M.

Edén Muñoz ofrecerá un concierto en Plaza de Toros (@edenmunoz / Instagram)

El show de Edén Muñoz, de 35 años de edad, forma parte de su gira “Como en los viejos tiempos”.

El cantante de música regional mexicana está preparando una gran sorpresa a sus fans, de antemano, promete una velada inolvidable ya que armará un impresionante escenario 360°.

El objetivo es que nadie se pierda cada detalle del espectáculo que quedará grabado en la memoria de miles.

¿Cuánto cuestan los boletos para Edén Muñoz en la Plaza de Toros?

Hasta el momento no se han revelado los precios de los boletos para el concierto de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México, en CDMX.

No obstante, se sabe que los accesos podrán adquirirse mediante la boletera y organizadora de eventos, Ticketmaster.

Preventa de boletos para el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros

La buena noticia es que la preventa del concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros está muy cerca, ésta cae en quincena, lo que facilitará a los fans la adquisición de entradas.

Toma nota:

Preventa Banamex: viernes 30 de enero de 11:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Venta General: sábado 31 de enero a partir de 11:00 de la mañana y hasta agotar existencias.

Al igual que en eventos similares, Cclientes de Banamex podrán comprar sus boletos con hasta 3 meses sin intereses.