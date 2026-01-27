La banda mexicana de rock en español, El Tri regresa con concierto único al Palacio de los Deportes.

Concierto del Tri en el Palacio de los Deportes del cual ya les tenemos los detalles de fecha, boletos y demás para que no se pierdan verlos:

Fecha: Sábado 25 de julio 2026

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Aún sin información

Preventa Banamex: 30 de enero 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 31 de enero 2026 desde las 11:00

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

El Tri dará concierto único en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos (OCESA)

El Tri llega con Adicto al Rocanrol al Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes de la CDMX se prepara para un concierto único de la icónica banda mexicana El Tri llega con su tour Adicto al Rocanrol que promete ser una noche inolvidable.

Para los fans que desean ver en concierto a El Tri desde el Palacio de los Deportes se tendrá 3 meses sin intereses en boletos solo con compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas ahorrarte los cargos por servicio, podrás comprar tus boletos en taquilla del Palacio de los Deportes, a partir de la fecha de la venta general.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.