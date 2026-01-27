Si no quieres perderte el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes, acá te damos los precios de boletos, fecha y preventa.
Rawayana visitará México con su Tour 2026. Además de CDMX, la banda venezolana estará en estas sedes:
- Foro GNP Seguros en Mérida: 3 de junio
- Auditorio GNP Seguros en Puebla: 5 de junio
- Auditorio Banamex en Monterrey: 9 de junio
- Auditorio Telmex en Guadalajara: 10 de junio
Precio de boletos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
Los precios de boletos ya con cargos incluidos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes, serían estos:
- Nivel A: 2 mil 294 pesos
- Nivel B: 2mil 331.25 pesos
- Nivel C: 1 mil 711.25 pesos
- Nivel D: 1 mil 364 pesos
- Nivel E: 1 mil 178 pesos
Fecha del concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
Rawayana en el Palacio de los Deportes dará su concierto en esta fecha y horario:
- Fecha de concierto: domingo 7 de junio
- Inicio: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 9:00 de la noche
Rawayana se formó en 2007 y toda su trayectoria se caracteriza por combinar diversos géneros.
Para este 2026, Rawayana lanzó su sexto álbum de estudio “¿Dónde es el after?", el cual promocionará dentro de su gira musical.
Preventa para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
La preventa de boletos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster:
- Venta Beyond: 27 de enero a las 9:00 de la mañana
- Preventa Priority: 28 de enero a la 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 de la mañana
- Venta General: 30 de enero a las 11:00 de la mañana
Clientes de Banamex podrán comprar sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.