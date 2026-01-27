Si no quieres perderte el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes, acá te damos los precios de boletos, fecha y preventa.

Rawayana visitará México con su Tour 2026. Además de CDMX, la banda venezolana estará en estas sedes:

Foro GNP Seguros en Mérida: 3 de junio

Auditorio GNP Seguros en Puebla: 5 de junio

Auditorio Banamex en Monterrey: 9 de junio

Auditorio Telmex en Guadalajara: 10 de junio

Precio de boletos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes

Los precios de boletos ya con cargos incluidos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes, serían estos:

Nivel A: 2 mil 294 pesos

Nivel B: 2mil 331.25 pesos

Nivel C: 1 mil 711.25 pesos

Nivel D: 1 mil 364 pesos

Nivel E: 1 mil 178 pesos

Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (Rawayana / Facebook)

Fecha del concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes

Rawayana en el Palacio de los Deportes dará su concierto en esta fecha y horario:

Fecha de concierto: domingo 7 de junio

Inicio: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Rawayana se formó en 2007 y toda su trayectoria se caracteriza por combinar diversos géneros.

Para este 2026, Rawayana lanzó su sexto álbum de estudio “¿Dónde es el after?", el cual promocionará dentro de su gira musical.

Preventa para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster:

Venta Beyond: 27 de enero a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: 28 de enero a la 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 de la mañana

Venta General: 30 de enero a las 11:00 de la mañana

Clientes de Banamex podrán comprar sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.