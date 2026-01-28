No Te Va Gustar se une a los artistas que anuncian concierto en la CDMX con la confirmación de una fecha en el Pepsi Center.
La banda uruguaya complacerá a sus fans en México a mediados de este 2026 y ya compartieron todos los detalles para el próximo sábado 29 de agosto.
No Te Va Gustar: fecha de preventa para concierto en Pepsi Center
La preventa de boletos para el concierto de No Te Va Gustar se hará por medio de Ticketmaster en dos fases:
- Preventa Banamex: jueves 29 de enero a las 11:00 de la mañana
- Venta general: viernes 30 de enero a las 11:00 de la mañana
Para fans que accedan a la preventa Banamex, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.
No Te Va Gustar: precio de los boletos para concierto en Pepsi Center
Hasta el momento, Ticketmaster y las redes de No Te Va Gustar no han confirmado el precio de los boletos.
Sin embargo, se estima que el rango de precios responda a las diferentes zonas disponibles del Pepsi Center, que serán:
- General
- Banamex VIP
- Box Superior
- Sección C
- Personas con discapacidad
No Te Va Gustar tiene una segunda fecha programada en México para el 21 de agosto en Guadalajara, en el Teatro Studio Cavaret.