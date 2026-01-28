No Te Va Gustar se une a los artistas que anuncian concierto en la CDMX con la confirmación de una fecha en el Pepsi Center.

La banda uruguaya complacerá a sus fans en México a mediados de este 2026 y ya compartieron todos los detalles para el próximo sábado 29 de agosto.

No Te Va Gustar: fecha de preventa para concierto en Pepsi Center

La preventa de boletos para el concierto de No Te Va Gustar se hará por medio de Ticketmaster en dos fases:

Preventa Banamex: jueves 29 de enero a las 11:00 de la mañana

Venta general: viernes 30 de enero a las 11:00 de la mañana

Para fans que accedan a la preventa Banamex, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.

Noches que empiezan con una canción y terminan siendo recuerdos💥 ¡NO TE VA GUSTAR regresa a GDL y CDMX! ❤️‍🔥#PreventaBanamex: 29 de enero.

Venta general a partir del 30 de enero. pic.twitter.com/9rzn2fOMJT — Ocesa Total (@ocesa_total) January 27, 2026

No Te Va Gustar: precio de los boletos para concierto en Pepsi Center

Hasta el momento, Ticketmaster y las redes de No Te Va Gustar no han confirmado el precio de los boletos.

Sin embargo, se estima que el rango de precios responda a las diferentes zonas disponibles del Pepsi Center, que serán:

General

Banamex VIP

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

No Te Va Gustar, banda (No Te Va Gustar / Facebook)

No Te Va Gustar tiene una segunda fecha programada en México para el 21 de agosto en Guadalajara, en el Teatro Studio Cavaret.