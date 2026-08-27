Dolly Parton escondió una canción inédita que será escuchada hasta 2046

La cantante Dolly Parton escondió una canción inédita que será escuchada hasta el año 2046.

Tras confirmarse la muerte de Dolly Parton a los 80 años de edad, los fans recordaron el tema que la “reina del country” grabó para el futuro.

La historia detrás de la canción inédita que Dolly Parton escondió para escucharse hasta 2046

Dolly Parton escribió y grabó en 2015 el tema “My Place in History”.

La pista se encuentra en un disco y guardada en una “Dream Box” de Dolly Parton en el DreamMore Resort de Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee.

El tema inédito solo podrá escucharse hasta el 19 de enero de 2046, fecha del cumpleaños 100 de Dolly Parton.

Dolly Parton (Especial)

De acuerdo con el mensaje que hay en la “Dream Box” de Dolly Parton, se trata de un tributo de ella a su mentor y tío, Bill Owens, quien se dedicó a preservar el árbol de castaño americano.

La letra y melodía de la canción solo lo conoce Dolly Parton, por lo que es un enigma que muchos fans de la cantante esperan poder escuchar.

Algunos reportes indican que el tema fue escrito centrándose en el futuro y que reflejaría tanto las esperanzas como sueños de Dolly Parton para lo que viene.

Además de la grabación, la caja contiene diversos objetos personales de la “reina del country” , como un ejemplar de su libro Dream More y un fragmento de madera del porche de su casa de la infancia en Tennessee.

Dolly Parton llegó a bromear con sacar su canción inédita antes del 2046, ya que le preocupaba tener una canción sin que nadie la pudiera escuchar.