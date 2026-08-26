Dolly Parton murió tras una larga lucha contra el cáncer, revelaron sus representantes mediante un comunicado, sin dar mayores detalles al respecto.

La causa de muerte se dio a conocer después de que este martes 25 de agosto, la familia de Dolly Parton informara sobre el deceso de la cantante estadounidense a los 80 años.

Revelan causa de muerte de Dolly Parton: perdió la lucha contra el cáncer

En un comunicado, los representantes dieron a conocer la causa de muerte de Dolly Parton: una lucha contra el cáncer que se desconoce desde cuándo padecía.

Tal como escriben en el comunicado compartido en la revista People, “tras una valiente lucha contra el cáncer”, Dolly Parton murió en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram.

La enfermedad de Dolly Parton se desconocía previo a revelar la causa de muerte; sin embargo, en el último año había mostrado el deterioro en su salud.

Sólo en la última semana, Dolly Parton no se presentó en Dollywood debido a deshidratación y mareos, aunque los padecimientos datan del último año.

En 2025, canceló seis conciertos en Las Vegas y aunque reprogramó los eventos, los suspendió nuevamente por problemas con sus sistemas inmune y digestivo.

Dolly Parton había señalado que dichos problemas de salud existían desde la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo 2025; sin embargo, por lo mismo, no les dio atención.

Destacan amor de Dolly Parton en su legado tras su muerte

En el comunicado, los representantes de la cantante también destacaron el amor de Dolly Parton, quien dedicó su vida a brindar alegría y risas para todo lo que tocaba.

Y es que, su generosidad llegó a innumerables persona, mediante las donaciones de libros o financiando investigaciones que salvan vidas en todo el mundo.

Por ello mismo, miles de fans, entre ellos celebridades como Sabrina Carpenter o funcionarios como Hillary Clinton y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentaron su muerte.