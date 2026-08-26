Te contamos qué es Imagination Library, el programa de Dolly Parton que fomenta la lectura infantil.

Después de confirmarse la muerte de Dolly Parton a los 80 años de edad este 25 de agosto, su familia informó en un comunicado que la cantante tendrá un funeral privado.

Lo que llamó la atención del mensaje fue que los seres queridos de Dolly Parton no pidieron flores para la ceremonia, sino donaciones para Dolly Parton’s Imagination Library.

Así es el programa de Dolly Parton Imagination Library que fomenta la lectura infantil

La Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton busca inspirar el amor a la lectura entre los niños.

Se trata de un programa gratuito que consiste en regalar libros a los menores desde su nacimiento y hasta los cinco años.

¿Qué es Imagination Library? El programa de Dolly Parton que fomenta la lectura infantil (Dolly Parton's Imagination Library)

Los libros son personalizados, elegidos por expertos en alfabetización infantil y los niños reciben sus ejemplares cada mes en su hogar, solo deben registrarse en el proyecto.

Dolly Parton fundó su Imagination Library en 1995 para los niños de su condado natal, Sevier, en Tennessee, Estados Unidos.

No obstante, el proyecto ha crecido y en el 2000 se replicó a nivel nacional. Actualmente, se encuentra activo en:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Australia

República de Irlanda

Con su fundación, Dolly Parton consiguió que 1 de cada 7 niños (14%) en Estados Unidos recibiera un libro .

En 2026, la Imagination Library cumple 31 años. Cuenta con un total de 3 millones 197 mil 250 niños registrados.

Hasta el momento, el proyecto de lectura ha regalado 332 millones 411 mil 218 libros.

La financiación del programa era compartida por Dolly Parton y los socios comunitarios locales donde está activa la Biblioteca de la Imaginación.

Gracias a su Imagination Library, ha ganado diversos reconocimientos como el Sello de Aprobación de Good Housekeeping.

Así como el premio a las Mejores Prácticas de los Premios de Alfabetización de la Biblioteca del Congreso y el reconocimiento en Psicología de la Lectura.