Barack Obama recordó el apoyo de Dolly Parton a la vacuna contra el Covid-19 de Moderna.

“Es difícil imaginar que muchas personas hayan tenido un impacto mayor que Dolly Parton. Nacida en una cabaña de una sola habitación, ganó 11 Grammys y un Emmy, construyó un imperio empresarial, ayudó a millones de niños a aprender a leer y —como si eso no fuera suficiente— ayudó a acelerar la investigación que llevó a la vacuna de Moderna contra el Covid-19. Qué vida. Michelle y yo estamos pensando en la familia de Dolly y en sus muchos, muchos fans.” Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

Luego de que se diera a conocer la muerte de Dolly Parton a los 80 años este 25 de agosto, el expresidente de Estados Unidos recordó el legado de la “reina del Country”.

En su mensaje, Barack Obama también reconoció la labor filantrópica de Dolly Parton, quien fomentó la lectura con su proyecto Imagination Library.

Dolly Parton (Especial)

Dolly Parton donó 1 millón de dólares para desarrollar la vacuna contra el Covid-19 de Moderna

La investigación de la vacuna contra el Covid-19 de Moderna fue apoyada por Dolly Parton.

En abril de 2020 la cantante donó 1 millón de dólares luego de que su amigo, el Dr. Naji Abumrad del Instituto Vanderbilt de Infección, Inmunología e Inflamación de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, le contara que estaba consiguiendo avances importantes para una curar el virus SARS-CoV-2.

Dolly Parton y Naji Abumrad se conocieron en 2014. Su amistad nació luego de que la cantante fuera tratada en Vanderbilt tras un accidente automovilístico.

Tras su donación en 2020, Dolly Parton reconoció sentirse orgullosa por haber aportado “ese pequeño capital inicial” que ayudaría a “sanar” al mundo.

Dolly Parton (Carlos Osorio / AP Photo/Carlos Osorio)

La “reina del Country” también apoyó un estudio de plasma de convalecientes en la Universidad de Vaderbilt, además de varios artículos de investigación relacionados con el virus.

En marzo de 2021, Dolly Parton recibiría la primera dosis de la vacuna de Moderna.

Aunque fue una de las que financió el proyecto, la estrella esperó su turno hasta recibir la inmunización contra el Covid-19 .

Al ser vacunada, Dolly Parton hizo un llamado a que las personas también recibieran la dosis y hasta cambió su tema Jolene para invitarlos.