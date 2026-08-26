Antes de la llegada de Avengers Doomsday, Marvel preparará el terreno con el reestreno de Avengers Endgame Bonus, la cual tendrá características nuevas con respecto al corte original de 2019.

Si te interesa saber todo acerca de Avengers Endgame Bonus, aquí te daremos todos los detalles al respecto, para que asegures tu boleto.

Avengers: Endgame (Marvel Studios )

Fecha y preventa de Avengers Endgame Bonus

Avengers Endgame Bonus se estrenará en cines de México el próximo 24 de septiembre de 2026; la preventa ya está activa en todos los cines del país.

Así que ya puedes apartar tu boleto para la función, si es que quieres ver de nueva cuenta la última aventura de Los Vengadores hasta el momento.

Por lo que pudimos revisar, Avengers Endgame Bonus contará con una buena cantidad de horarios en la gran mayoría de salas en México.

La película además podrá verse tanto en formato tradicional, como en salas premium, incluyendo algunas funciones en IMAX como en su estreno original.

Avengers: Endgame (Disney/Marvel)

¿Dónde ver Avengers Endgame Bonus?

Avengers Endgame Bonus tendrá funciones tanto en Cinépolis como en Cinemex, así que puedes elegir el cine que más te guste para asistir.

Algo a señalar es que la versión IMAX de Avengers Endgame Bonus solo estará disponible en Cinemex, pues Cinépolis no activó esa opción de momento.

Además Cinemex también contará con el formato en Dolby Atmos, mientras que Cinépolis la tendrá en 4DX.

En ambas cadenas también contarán con varias funciones en formato tradicional, por si ninguna de las antes mencionadas te llama la atención.

Avengers: Endgame (Marvel/Disney)

¿Qué trae de nuevo Avengers Endgame Bonus?

Avengers Endgame Bonus es un corte remasterizado de la película de 2019, con mejoras en sonido e imagen gracias al formato Infinity Vision desarrollado por la propia Disney.

Se supone que se trata de una versión premium de Avengers Endgame Bonus, que hace todo el escalado técnico y estético anteriormente señalado.

Junto con esto contará con 4 minutos extra de metraje, aunque no se mencionó en qué consistiría este material añadido.

Si serían algunas de las escenas eliminadas del corte original, o nuevas secuencias que liguen la película con Avengers Doomsday.