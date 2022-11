Aunque House of the Dragon ya vio el final de su primera temporada, los fans siguen elaborando teorías alrededor de la serie, una de las más comentadas es sobre Daemon Targaryen y el Rey de la Noche.

Varios fans aseguran que el personaje interpretado por Matt Smith se convertirá en el enemigo de la humanidad en Game of Thrones.

Aunque en un inicio esto parece descabellado, hay varias pistas en Game of Thrones, House of the Dragon y Fuego y Sangre que darían algo de razón a esto.

Vayamos por partes y veamos si Daemon Targaryen se convertirá en el Rey de la Noche.

Daemon Targaryen y el Rey de la Noche comparten varios rasgos

Aunque no lo pensamos en un primer momento, existe mucho parecido entre el Rey de la Noche y Daemon Targaryen de House of the Dragon.

Desde cosas muy superficiales como la manera de caminar y la vestimenta, hasta otras que nos hacen pensar que en realidad son la misma persona.

La primera es la corona de ambos; recordemos que Daemon Targaryen fue nombrado Rey de los Peldaños de Piedra, muchos fans notaron que su corona es parecida a los cuernos del Rey de la Noche.

Sin embargo, donde se comienzan a ver más similitudes es en las características de los miembros de La Casa del Dragón.

En Game of Thrones se nos dice que para derrotar a los caminantes blancos se debe de usar acero valyrio o fuego de dragón; pero el Rey de la Noche es inmune a las flamas de Drogon.

Los únicos que “no se queman”, son los miembros de la Casa Targaryen, la misma Daenerys Targaryen es nombrada “la que no arde”.

Otra cosa es que el Rey de la Noche puede controlar a un dragón, algo que se supone, sólo lo pueden hacer los Targaryen por un rasgo genético; los dragones los aceptan por su olor y su sangre.

Esto ha hecho pensar a los fans que el Rey de la Noche es un Targaryen, no sólo eso, sino que se trata de Daemon Targaryen.

El destino de Daemon Targaryen es desconocido en la Danza de Dragones

Otra cosa a destacar es que en el libro Fuego y Sangre, se menciona que tras matar a Aemond, el cuerpo de Daemon Targaryen nunca es encontrado, aunque se asume que murió.

A la vista de las anteriores pistas, muchos creen que en realidad Daemon no murió, sino que se fue al norte tras lo sucedido.

Probablemente a inspeccionar si era cierto lo de la Canción de Hielo y Fuego que Rhaenyra le comenta en House of the Dragon; ahí habría muerto del otro lado del muro y convertido en uno de los Caminantes Blancos.

No sólo eso, viendo su potencial como guerrero y su sangre como Targaryen, sería erigido como el líder del ejército de los no muertos, como el Rey de la Noche.

Game of Thrones podría tirar esta teoría

Si bien hay una duda razonable sobre la identidad del Rey de la Noche como Daemon Targaryen; la propia serie de Game of Thrones tiraría esta teoría.

Recordemos que en una de las últimas temporadas, el Cuervo de Tres Ojos le muestra a Bran Stark cómo se crearon los Caminantes Blancos.

Se supone que estos seres eran humanos capturados por los Hijos del Bosque, para protegerlos de los primeros colonizadores de Westeros; ahí vemos la creación de uno que no sería otro que El Rey de la Noche.

Esto sucedería miles de años antes de House of the Dragon o Game of Thrones; de hecho quienes no están a favor de la teoría de Daemon, creen que es tonto pensar que los Caminantes Blancos no tuvieron un líder por tanto tiempo.

De hecho, gran parte de esta teoría se sostiene por el misterio de la identidad del Rey de la Noche y la desaparición de Daemon Targaryen; fuera de esto, no hay nada concreto en realidad.