Cuarteto de Nos regresa a México. La banda de rock uruguaya se adueñará del Palacio de los Deportes, recinto de espectáculos donde ofrecerá un concierto el 21 de noviembre de este 2026.

Su visita a CDMX forma parte de su gira Así Soy Yo, tour con los que celebra los 20 años de su icónico álbum “Raro”, lanzado en 2006.

La última vez que Cuarteto de Nos vino a México fue en octubre de 2025, fecha en que ofreció un concierto único en Palacio de los Deportes, por lo que el recinto ya le es familiar.

Fecha del concierto del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes

Si no quieres perderte de esta experiencia musical que Cuarteto de Nos ofrecerá en el Palacio de los Deportes, toma en cuenta los siguientes detalles:

Fecha del concierto: Sábado 21 de noviembre de 2026

Sede: Palacio de los Deportes

Hora de inicio: 20:00 horas

Duración: Aproximadamente 90 minutos

Telonero: Sin especificar

Boletera: Ticketmaster

Cuarteto de Nos ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes (@ocesa_total / X)

Precios y preventa de boletos del concierto del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes

Los organizadores del concierto del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes pusieron los boletos al alcance de los seguidores:

Preventa: Destinada a cuentahabiente Banamex, se llevó a cabo el pasado 5 de agosto

Venta general: Inició el 6 de agosto

Los precios de los boletos varian por sección, estos van de los $868 pesos a $3,720 sin incluir los recargos de la boletera (Ticketmaster):

Sección E8 a E30, $868

Sección D7 a D30, $1,054

Sección C3 a C18, $1,488

Sección B1 a B8 , $1,984

Sección AA9, AA10, AA11, $2,480

Sección A4, A5, A6, A7, $$3,100