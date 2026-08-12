Rod Stewart anunció la cancelación de sus conciertos en México programados para septiembre en Monterrey, Guadalajara y CDMX, debido a problemas de salud.

El músico británico de 81 años de edad se sometió a una cirugía para la colocación de un stent coronario y, aunque salió con éxito del procedimiento, sus médicos recomendaron un periodo de recuperación de cuatro semanas.

Ticketmaster informó que los boletos serán reembolsados, incluyendo cargos por servicio.

En ese sentido, Rod Stewart agradeció el apoyo de sus fans y prometió recompensarlos tras su recuperación en la gira One Last Time.

Rod Stewart cancela sus conciertos en México por salud; Ticketmaster anuncia reembolso (OCESA)

¿Por qué canceló Rod Stewart sus conciertos en México?

La cancelación de los conciertos de Rod Stewart en México se debió tras una operación para la colocación de un stent coronario, procedimiento de colocación de tubo para restaurar el flujo sanguíneo.

Cirugía de la cual Rod Stewart salió con éxito, sin embargo, por recomendación de los médicos el británico tendrá que tomarse 4 semanas para recuperarse y recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios.

Por su parte, Rod Stewart agradeció el apoyo de los médicos, así como a sus fans ante los inconvenientes para su gira “One Last Time”, por lo que espera pronto recompensarlos, tras su recuperación.