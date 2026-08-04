El cantautor argentino Andrés Calamaro ha hecho oficial su regreso a México, tras anunciar una gira de conciertos en nuestro país con ‘Como Cantor’.

Gira de Andrés Calamaro en México de la cual ya les traemos a los fans del argentino todos los detalles de fechas, ciudades y boletos para los conciertos:

9 de noviembre 2026 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León

11 de noviembre 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco

13 de noviembre 2026 en el Pepsi Center de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 6 de agosto 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general: 7 de agosto 2026, desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún si revelarse

Andrés Calamaro anuncia gira en México: fechas, ciudades y boleto (OCESA)

Andrés Calamaro regresa a México con ‘Como Cantor’.

‘Como Cantor’ es la gira con la que Andrés Calamaro regresará a México con 3 fechas en concierto, con lo mejor de sus grandes éxitos.

Pues la gira ‘Como Cantor’ es un recorrido musical con lo mejor del repertorio del argentino Andrés Calamaro y los himnos más importantes de sus más de 40 años de carrera musical.

Misma que ha hecho que Andrés Calamaro sea llamado una leyenda del rock por canciones emblemáticas como “Flaca”, “Crímenes perfectos”, “Paloma” y “Los aviones”, además de su paso con agrupaciones como Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada.

Recuerda que la preventa Banamex les tiene a los fans 3 meses sin intereses, en compras mayores de 3 mil pesos en boletos con tarjetas de crédito.