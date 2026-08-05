El cantante y bailarín surcoreano Taemin, conocido por ser el miembro más joven del grupo de K-pop de la segunda generación, SHINee está de regreso a México con concierto en la CDMX para la gira LiMiNaL.

Y por lo que en un nuevo anunció, Taemin ya ha revelado más detalles para su concierto en la CDMX, así que presta atención que a continuación les dejamos lo que sabemos de fecha y sedes:

Fecha: Viernes 30 de octubre 2026

Sede: Estadio Fray Nano de la Ciudad de México, CDMX

Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. Las estaciones de Metro CDMX más cercanas para llegar son Mixihuca y Velódromo.

Asimismo, Taemin tendrá una fecha más en concierto, pero en Monterrey, Nuevo León, la cual está programada para el martes 28 de octubre 2026 en la Arena Monterrey.

Taemin en México: fecha y boletos para su concierto en CDMX

¿Cuándo es la preventa y el precio de los boletos para el concierto de Taemin en la CDMX?

Por ahora, Taemin no ha revelado los detalles para la preventa y el precio de los boletos, por lo que aún se desconoce las fechas de salida, así como la boletera donde podrás adquirir las entradas.

También se desconoce si el concierto de Taemin en la CDMX contará con paquetes VIP para los más fans, así como alguna preventa especial.

Te estaremos actualizando todos los detalles en cuanto se revelen para el concierto de Taemin en la CDMX en su gira LiMiNaL.