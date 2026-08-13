Tecate Comuna 2026, el festival de música de Puebla ha revelado su cartel de artistas en concierto con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta a la cabeza.

Los artistas y agrupaciones que completan el cártel de Tecate Comuna 2026 serán:

  • Babasónicos
  • Enjambre
  • José Madero
  • Los Auténticos Caligaris
  • LP
  • NSQK
  • Caloncho
  • Camilo Séptimo
  • Cuarteto De Nos
  • División Minúscula
  • DLD
  • Little Jesus presenta Río Salvaje
  • Los Cafres
  • Love Of Lesbian
  • Moenia
  • Porter
  • Big Sempa
  • Bruses
  • Dorian
  • Kakkmaddafakka
  • La Bande-Son Inaginaire
  • La Bomba De Tiempo
  • Leo Rizzi
  • Los Estrambóticos
  • Nasa Histoires
  • Santa Sabina
  • Veintiuno
Tecate Comuna 2026 revela cartel con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta
Tecate Comuna 2026 revela cartel con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta (@TecateComuna)

¿Cuándo y dónde es el Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta?

Los detalles de fecha y sede del Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta son:

  • Fecha: Sábado 28 de noviembre 2026
  • Sede: Foro Cholula en Puebla, Puebla
  • Hora: 12:00 del día

Recuerda que Tecate Comuna 2026 es el Foro Cholula, mismo que se ubica en la recta Cholula - Puebla 2417, sin nombre de la colonia 1 en San Andrés Cholula, Puebla.

Boletos Tecate Comuna 2026: Preventa y precios

Tras revelar el cartel de Tecate Comuna 2026 ya tenemos los detalles de preventa y precios de boletos, siendo los siguientes:

  • Preventa Banamex: 18 de agosto 2026 a partir de las 10:00 am
  • Venta General: 19 de agosto desde las 10:00 de la mañana
  • Boletera: Eticket
  • Precio de boletos con cargos:
  1. VIP Fase 1: $3,503.80
  2. Comfort Pass Fase 1: $2,512.35
  3. General Fase 1: $1,872.67

Si cuentas con tarjetas de crédito Banamex tendrás 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos en la compra de boletos.