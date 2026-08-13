Tecate Comuna 2026 revela cartel con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta

Tecate Comuna 2026, el festival de música de Puebla ha revelado su cartel de artistas en concierto con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta a la cabeza.
Los artistas y agrupaciones que completan el cártel de Tecate Comuna 2026 serán:
- Babasónicos
- Enjambre
- José Madero
- Los Auténticos Caligaris
- LP
- NSQK
- Caloncho
- Camilo Séptimo
- Cuarteto De Nos
- División Minúscula
- DLD
- Little Jesus presenta Río Salvaje
- Los Cafres
- Love Of Lesbian
- Moenia
- Porter
- Big Sempa
- Bruses
- Dorian
- Kakkmaddafakka
- La Bande-Son Inaginaire
- La Bomba De Tiempo
- Leo Rizzi
- Los Estrambóticos
- Nasa Histoires
- Santa Sabina
- Veintiuno
¿Cuándo y dónde es el Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta?
Los detalles de fecha y sede del Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta son:
- Fecha: Sábado 28 de noviembre 2026
- Sede: Foro Cholula en Puebla, Puebla
- Hora: 12:00 del día
Recuerda que Tecate Comuna 2026 es el Foro Cholula, mismo que se ubica en la recta Cholula - Puebla 2417, sin nombre de la colonia 1 en San Andrés Cholula, Puebla.
Boletos Tecate Comuna 2026: Preventa y precios
Tras revelar el cartel de Tecate Comuna 2026 ya tenemos los detalles de preventa y precios de boletos, siendo los siguientes:
- Preventa Banamex: 18 de agosto 2026 a partir de las 10:00 am
- Venta General: 19 de agosto desde las 10:00 de la mañana
- Boletera: Eticket
- Precio de boletos con cargos:
- VIP Fase 1: $3,503.80
- Comfort Pass Fase 1: $2,512.35
- General Fase 1: $1,872.67
Si cuentas con tarjetas de crédito Banamex tendrás 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos en la compra de boletos.