Tecate Comuna 2026, el festival de música de Puebla ha revelado su cartel de artistas en concierto con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta a la cabeza.

Los artistas y agrupaciones que completan el cártel de Tecate Comuna 2026 serán:

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto De Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesus presenta Río Salvaje

Los Cafres

Love Of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bande-Son Inaginaire

La Bomba De Tiempo

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

Tecate Comuna 2026 revela cartel con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta (@TecateComuna)

¿Cuándo y dónde es el Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta?

Los detalles de fecha y sede del Tecate Comuna 2026 con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta son:

Fecha: Sábado 28 de noviembre 2026

Sede: Foro Cholula en Puebla, Puebla

Hora: 12:00 del día

Recuerda que Tecate Comuna 2026 es el Foro Cholula, mismo que se ubica en la recta Cholula - Puebla 2417, sin nombre de la colonia 1 en San Andrés Cholula, Puebla.

Boletos Tecate Comuna 2026: Preventa y precios

Tras revelar el cartel de Tecate Comuna 2026 ya tenemos los detalles de preventa y precios de boletos, siendo los siguientes:

Preventa Banamex: 18 de agosto 2026 a partir de las 10:00 am

Venta General: 19 de agosto desde las 10:00 de la mañana

Boletera: Eticket

Precio de boletos con cargos:

VIP Fase 1: $3,503.80 Comfort Pass Fase 1: $2,512.35 General Fase 1: $1,872.67

Si cuentas con tarjetas de crédito Banamex tendrás 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos en la compra de boletos.