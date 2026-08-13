Mónica Naranjo, cantante española está de regreso a México para el cierre de su gira Greatest Hits Tour en 2027 con concierto en la Arena CDMX.

“¡Mi querido México! Tras dos años de tour, vuelvo al país donde todo empezó y como ya es una costumbre, a celebrar juntos este FIN DE GIRA.” Mónica Naranjo

Así que prepárate, alista la tarjeta que te dejamos a continuación los detalles de fecha y boletos para ver a Mónica Naranjo en la Arena CDMX el próximo año:

Fecha: Sábado 30 de enero 2027

Sede: Arena CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa exclusiva con Banco Azteca: 15 al 17 de agosto 2026

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: A partir del 18 de agosto

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Mónica Naranjo llega a la Arena CDMX en 2027: fecha y boletos (@monicanaranjo)

Mónica Naranjo cierra su gira Greatest Hits Tour en la Arena CDMX

La Arena CDMX será el recinto para el gran cierre de la gira Greatest Hits Tour de Mónica Naranjo que promete ser una noche inolvidable.

Para los tarjetahabientes de Banco Azteca, la preventa tendrá 3 y 5 meses sin intereses en la compra de boletos con tarjeta de crédito.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.