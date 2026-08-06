El Estadio GNP Seguros de la CDMX será el recinto para el cierre de la gira XXX Aniversario de la banda mexicana Panteón Rococó en concierto.

Y si no te quieres perder de este magno concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros, ya te tenemos todos lo que sabemos de fecha y boletos para que no te quedes sin verlos en su cierre de gira:

Fecha: Sábado 26 de diciembre 2026

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Venta Beyond: 10 de agosto 2026 a las 9:00 am

Preventa Priority: 11 de agosto desde las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 12 de agosto a partir de las 2:00 pm

Venta General y en taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de agosto iniciando a las 2:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Panteón Rococó cierra su gira en el Estadio GNP Seguros: fecha y boletos (OCESA)

Gira XXX Aniversario de Panteón Rococó cierra en el Estadio GNP Seguros

Panteón Rococó prepara un gran concierto inolvidable y lleno de mucho ska en el Estadio GNP Seguros para cerrar la gira XXX Aniversario, con la que la banda mexicana entrará en una pausa indefinida tras 30 años de carrera musical.

Concierto de Panteón Rococó que se vuelve imperdible, para los fans, la preventa de boletos tiene tres meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas de crédito Banamex.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.