Ed Sheeran abrió una oportunidad única para músicos emergentes al lanzar una convocatoria que permitirá a un artista convertirse en el telonero de su esperado concierto en CDMX.

A través del programa Open for Legends, organizado por Guitar Center, el cantante británico busca descubrir nuevo talento para acompañarlo durante su gira Loop Tour.

La iniciativa ha cobrado mayor atención en las últimas semanas debido a la controversia que rodea al tour tras la salida de varios artistas invitados, entre ellos el rapero estadounidense Macklemore.

Ed Sheeran se queda sin teloneros durante su gira Loop Tour

Guitar Center explicó que, como ocurre en cualquier convocatoria abierta, recibió solicitudes que no correspondían con aplicaciones legítimas para participar en el programa.

La compañía señaló que esas candidaturas no serían tomadas en cuenta para seleccionar al artista encargado de abrir el concierto de Ed Sheeran en CDMX.

Ed Sheeran (Agencia México / Agencia México)

El concurso busca encontrar mediante votación y selección a un músico que pueda acompañar al británico durante su presentación programada en México.

Sin embargo, la convocatoria adquirió una dimensión distinta después de la controversia provocada por la salida de Macklemore de la gira.

El rapero estadounidense fue apartado del recorrido después de realizar comentarios a favor de Palestina durante una presentación, decisión que posteriormente generó nuevas salidas.

Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas también anunciaron que dejarían distintas participaciones relacionadas con la gira de Sheeran, según sus respectivos compromisos.

Guitar Center precisó que Open for Legends había sido desarrollado desde agosto, por lo que su creación antecedió a la reciente controversia política relacionada con el recorrido.