Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados está de regreso al Estadio GNP Seguro de la CDMX con dos fechas en concierto para el 18 y 19 de septiembre.

Concierto de los que queremos que disfrutes, pues ya les tenemos a los fans todo sobre setlist y telonero para ver a Natanael Cano en Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Natanael Cano anuncia nueva fecha de concierto (@ocesa)

Posible setlist de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros del 18 y 19 de septiembre

El 18 y 19 de septiembre el Estadio GNP Seguros estará recibiendo a Natanael Cano en concierto como parte de la gira Volumen. 1 Tour.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros serían los siguientes: