Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados está de regreso al Estadio GNP Seguro de la CDMX con dos fechas en concierto para el 18 y 19 de septiembre.
Concierto de los que queremos que disfrutes, pues ya les tenemos a los fans todo sobre setlist y telonero para ver a Natanael Cano en Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Teloneros: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros del 18 y 19 de septiembre
El 18 y 19 de septiembre el Estadio GNP Seguros estará recibiendo a Natanael Cano en concierto como parte de la gira Volumen. 1 Tour.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros serían los siguientes:
- Soy El Diablo
- Amor Tumbado
- El de la Codeína
- El Drip
- Disfruto Lo Malo
- Porte Exuberante
- Pacas Verdes
- Carlitos
- Mi Nuevo Yo
- Diamantes
- PRC
- AMG
- Ch y La Pizza
- Madonna
- Vino Tinto
- PRESIDENTE
- PRIMO
- Pancake
- Carnal
- El F
- Perlas Negras
- Aprevenido
- Mar Azul
- Mi Bello Ángel
- Adrenalina
- Selfies
- Ya te olvidé
- O me voy o te vas
- Pacas de Billetes
- Como es arriba es abajo