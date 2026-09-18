Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados está de regreso al Estadio GNP Seguro de la CDMX con dos fechas en concierto para el 18 y 19 de septiembre.

Concierto de los que queremos que disfrutes, pues ya les tenemos a los fans todo sobre setlist y telonero para ver a Natanael Cano en Estadio GNP Seguros:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Teloneros: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 hora de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche
Natanael Cano anuncia nueva fecha de concierto
Natanael Cano anuncia nueva fecha de concierto (@ocesa)

Posible setlist de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros del 18 y 19 de septiembre

El 18 y 19 de septiembre el Estadio GNP Seguros estará recibiendo a Natanael Cano en concierto como parte de la gira Volumen. 1 Tour.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros serían los siguientes:

  1. Soy El Diablo
  2. Amor Tumbado
  3. El de la Codeína
  4. El Drip
  5. Disfruto Lo Malo
  6. Porte Exuberante
  7. Pacas Verdes
  8. Carlitos
  9. Mi Nuevo Yo
  10. Diamantes
  11. PRC
  12. AMG
  13. Ch y La Pizza
  14. Madonna
  15. Vino Tinto
  16. PRESIDENTE
  17. PRIMO
  18. Pancake
  19. Carnal
  20. El F
  21. Perlas Negras
  22. Aprevenido
  23. Mar Azul
  24. Mi Bello Ángel
  25. Adrenalina
  26. Selfies
  27. Ya te olvidé
  28. O me voy o te vas
  29. Pacas de Billetes
  30. Como es arriba es abajo