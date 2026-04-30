Hoy 30 de abril se presenta en concierto el músico y escritor español, Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Y para que no se te pase nada del concierto de Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan, a continuación los detalles de horario y hora en la que termina:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Javier Corcobado en Teatro Metropólitan (Ocesa )

Javier Corcobado celebra 4 años de carrera en el Teatro Metropólitan

El español Javier Corcobado regresa a México para un concierto especial en el Teatro Metropólitan, pues estará celebrando 40 años de carrera.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todo para disfrutar como se debe del concierto de Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan.