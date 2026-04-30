El músico y escritor español, Javier Corcobado llega hoy jueves 30 de abril en concierto al Teatro Metropólitan de la CDMX.
Así que prepárate para disfrutar del concierto de Javier Corcobado en Teatro Metropólitan, pues te dejamos todos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfrutes con todo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para Javier Corcobado en Teatro Metropólitan hoy 30 de abril
El Teatro Metropólitan será el recinto para celebrar este 30 de abril en concierto los 40 años de carrera de Javier Corcobado.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Javier Corcobado en Teatro Metropólitan sean los siguientes:
- Sangre de perro
- El futuro se desvaneció ayer
- A nadie
- Desnuda en el Pacífico
- Dientes de mezcal
- Carta al cielo
- Somos demasiados
- Europa tan triste
- Coches de choque
- Haz un acto de amor
- Adiós estrellas de dolor
- Dos corazones
- Cruz de respiración
- Un día triste y otro feliz
- Caballitos de anís
- Sombrero de barcos
- Diamanda
- El día en que ya no nació ningún niño en el mundo
- Dame un beso de cianuro
- Te estoy queriendo tanto
- Chatarra de sangre y cielo