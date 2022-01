El concierto de Santa Fe Klan se descontroló: Miles de asistentes se aglomeraron en la Feria de León, pese a que el país se encuentra en plena cuarta ola de Covid-19.

México suma varios días rompiendo récords de contagios por la propagación de la variante Ómicron del coronavirus. Esto pareció importarle poco o nada a los fans de Santa Fe Klan.

Así lo muestra un video captado previo al concierto de Santa Fe Klan, en el que es evidente la nula aplicación de protocolos para evitar contagios de Covid-19.

El video, que fue compartido en Twitter por el reportero Gerardo Santa María, muestra a miles de personas intentando ingresar a la Feria de León para ver a Santa Fe Klan.

Aunque se colocaron vallas en la Feria de León para controlar la entrada al concierto del rapero, esto fue imposible ante la cantidad de fans de Santa Fe Klan.

En sus esfuerzos por ingresar, los asistentes comenzaron a empujar las vallas hasta lograr derribarlas y generarse una estampida imposible de contener por los elementos de seguridad.

Así lo confirmó el reportero Gerardo Santa María en el texto que acompañó su video:

El video de las aglomeraciones en la Feria de León por el concierto de Santa Fe Klan comenzó a circular por varias redes sociales, donde generó críticas e indignación.

Algunos usuarios reprocharon a las autoridades que no se hayan implementado protocolos sanitarios y de seguridad adecuados para un evento de tanta convocatoria.

Otros se mostraron indignados, pensando en que el concierto de Santa Fe Klan pueda generar cientos de contagios de Covid-19 en plena cuarta ola de coronavirus:

“Lo bueno que @Seguridad_Leon detuvo a 5 chavos que traían motita, no quiero pensar que hubiera sido si no los detienen Rodando por el suelo de risa. Pésima organización, asi pasa cuando las cosas no deben hacerse desde un principio”

@GlanceRhap