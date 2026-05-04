Enrique Iglesias volvió a ser tendencia tras compartir un video en X donde una fan lo besa en la boca durante un encuentro el 29 de abril de 2026.

El cantante, conocido por su cercanía con el público, respondió con una sonrisa y un gesto amable antes de retirarse.

Apenas unos días después, en la Feria Tabasco 2026, Iglesias protagonizó otro momento viral al besar en la mejilla a una cadete de policía, cuya reacción profesional fue aplaudida en redes sociales por miles de seguidores.

Fan besa a Enrique iglesias en la boca y esta fue la reacción del cantante

Enrique Iglesias se ha destacado por ser cercano con sus fans, quienes no dudan en robarle un beso.

En el video que compartió Enrique Iglesias en X, se ve a su fan que aprovecha que el cantante le dio un beso en la mejilla para voltearse y darle un beso en la boca.

this one went crazy pic.twitter.com/ygWhvHcUYN — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) April 29, 2026

El cantante no se mostró incómodo y por un momento respondió al beso de su fan, quien aprovechó para fotografiarse mientras lo besaba.

Posteriormente se ve a Enrique Iglesias sonriendo y alejando delicadamente a su fan para retirarse del lugar.

Las fans de Enrique Iglesias celebraron el momento y el cantante colocó en la descripción del video: “Esto se puso loco”.

Enrique iglesias besa a cadete de policía en Tabasco

Los besos ya forman parte de los conciertos de Enrique Iglesias y no es la primera vez que una fan lo besa.

Sin embargo, esta vez fue él quien besó a una cadete de policía durante su concierto en la Feria Tabasco 2026 el pasado 2 de mayo.

En un video difundido en redes sociales se ve a Enrique Iglesias bajando del escenario hacia su camerino, cuando besó en la mejilla a una cadete de policía que vigilaba la zona.

La policía siguió con su postura y solo sonrió cuando Enrique Iglesias la beso, posteriormente el cantante siguió su camino.

Los efusivos besos de Enrique Iglesias con sus fans ha provocado que muchos se cuestionen si su pareja Anna Kournikova no se molesta por estas muestra de cariño.