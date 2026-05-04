Motel se encuentra trabajando en lo que serán dos conciertos inolvidables; estos tendrá lugar en Ciudad de México y Guadalajara.

En compañía de sus fieles fans, Motel celebrará 20 años de ”Dime Ven”, su primer sencillo lanzado en 2006, el cual se convirtió en referente de una generación.

Por lo que acá te decimos todo lo que tienes que saber para no perderte de estos shows musicales:

Fecha Guadalajara: 5 de diciembre de 2026

Sede: Teatro Estudio Cavaret

Fecha CDMX: 12 de diciembre de 2026

Sede: Teatro Metropólitan

Motel ofrecerá dos conciertos en México este 2026 (@ocesa_total / X)

Venta de boletos para Motel en México 2026

Fans de Motel no esperarán tanto para adquirir boletos para los conciertos que la agrupación ofrecerá en México este 2026.

Los accesos están a la vuelta de la esquina. A continuación, las fechas de la venta y preventa:

Concierto en Guadalajara. Preventa Banamex: Miércoles 6 de mayo a partir de las 11 a.m.

Concierto en Guadalajara. Venta general: Jueves 7 de mayo a partir de las 11 a.m.

Concierto en CDMX. Preventa Banamex: 6 de mayo a partir de las 11 a.m.

Concierto en CDMX. Venta general: Jueves 7 de mayo a partir de las 11 a.m.

Precio de boletos para los conciertos de Motel en México 2026

Hasta el momento, se desconoce el costo que tendrán los boletos para los conciertos que Motel ofrecerán en México este 2026.

Sin embargo, tomando en cuenta los recintos y algunos rumores, estos podrían rondar entre los 750 hasta los 2 mil 600 pesos.

Cabe mencionar que los costos dependerán de la zona y ubicación.