Se anunció el concierto de Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional. Acá los precios, fecha y preventa.

La banda creadora del “rock agropecuario”, Nunca Jamás, llega a la CDMX con El Viejo Terruño Tour 2026.

Precios de boletos para el concierto de Nunca Jamás en el Lunario

Por el momento, no se han revelado los precios de boletos para el concierto de Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional.

Sin embargo, se espera que las entradas tengan un costo de entre 600 hasta los mil 500 pesos.

Todo depende de la zona del Lunario que se elija para disfrutar del concierto.

Nunca Jamás, banda (Nunca Jamás / Facebook)

Fecha del concierto de Nunca Jamás en el Lunario

El concierto de Nunca Jamás en el Lunario tendrá esta fecha y horarios:

Fecha de concierto: sábado 15 de agosto 2026

Horario: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10: 00 de la noche aproximadamente

Originarios de Ciudad Obregón, Sonora, Nunca Jamás es una banda que fusiona rock con sonidos regionales.

El también llamado “Power Trío” cantará sus mejores temas ante su público del Lunario del Auditorio Nacional.

Además de que como grupos invitados estarán:

El Pony Express

Pinacate

Nunca Jamás, banda (Nunca Jamás / Facebook)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Nunca Jamás en el Lunario?

La preventa de boletos para el concierto de Nunca Jamás en el Lunario será vía Ticketmaster en estos días:

Preventa Banamex: miércoles 18 de febrero, de 11:00 a 11:59 de la mañana

Venta general: jueves 19 de febrero a partir de las 11:00 de la mañana

Clientes Banamex como ya es habitual podrán diferir su compra con hasta 3 meses sin intereses en transacciones a partir de los 3 mil pesos.