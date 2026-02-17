The Flaming Lips regresa a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico

La banda estadounidense de rock psicodélico y alternativo The Flaming Lips regresa a México con un concierto en el Velódromo Olímpico.

Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan de The Flaming Lips en el Velódromo Olímpico; a continuación todo lo que debes saber:

Fecha: Sábado 18 de abril 2026

Hora: 8:00 de la noche

Teloneros: Sextile, Gilla Bans y Un Perro Andaluz

Preventa Banamex: 19 de febrero 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general: 20 de febrero 2026 iniciando a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

The Flaming Lips trae su psicodelia al Velódromo Olímpico en concierto

La psicodelia de The Flaming Lips estará de regreso a México con un concierto en el Velódromo Olímpico de la CDMX.

Para los fans se tendrán 3 meses sin interés en comprar mayores a los 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Mientras que la distribución para el concierto de The Flaming Lips en el Velódromo Olímpico será:

VIP

General

Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.