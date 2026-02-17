The Flaming Lips regresa a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico

La banda estadounidense de rock psicodélico y alternativo The Flaming Lips regresa a México con un concierto en el Velódromo Olímpico.
Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan de The Flaming Lips en el Velódromo Olímpico; a continuación todo lo que debes saber:
- Fecha: Sábado 18 de abril 2026
- Hora: 8:00 de la noche
- Teloneros: Sextile, Gilla Bans y Un Perro Andaluz
- Preventa Banamex: 19 de febrero 2026 a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta general: 20 de febrero 2026 iniciando a las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
The Flaming Lips trae su psicodelia al Velódromo Olímpico en concierto
La psicodelia de The Flaming Lips estará de regreso a México con un concierto en el Velódromo Olímpico de la CDMX.
Para los fans se tendrán 3 meses sin interés en comprar mayores a los 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Mientras que la distribución para el concierto de The Flaming Lips en el Velódromo Olímpico será:
- VIP
- General
Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.