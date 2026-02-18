El Auditorio Nacional tendrá la exitosa gira JUNTOS de Jorge Medina y Josi Cuen con varias fechas en concierto.

Por lo que les tenemos ya los detalles de boletos y precios para ver a Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional con JUNTOS:

Fechas: 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2026

Sede: Auditorio Nacional

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin información aún

Venta Beyond: 23 de febrero 2026 desde las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 24 de febrero a las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 25 de febrero arrancando a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 26 de febrero a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

JUNTOS: Jorge Medina y Josi Cuen anuncian fechas en el Auditorio Nacional (OCESA)

Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional

Tras el éxito Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional con lo mejor de la música de la banda.

Para los fans la venta de boletos para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen con JUNTOS al Auditorio Nacional tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Mientras que la distribución de lugares en el Auditorio Nacional para conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen será la siguiente:

Preferente A

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D

Mapa Auditorio Nacional (OCESA)

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.