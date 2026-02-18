El Auditorio Nacional tendrá la exitosa gira JUNTOS de Jorge Medina y Josi Cuen con varias fechas en concierto.

Por lo que les tenemos ya los detalles de boletos y precios para ver a Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional con JUNTOS:

  • Fechas: 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2026
  • Sede: Auditorio Nacional
  • Hora: 8:30 de la noche
  • Telonero: Sin información aún
  • Venta Beyond: 23 de febrero 2026 desde las 9:00 de la mañana con códigos
  • Preventa Priority: 24 de febrero a las 9:00 am con códigos
  • Preventa Banamex: 25 de febrero arrancando a las 11:00 am
  • Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 26 de febrero a partir de las 11:00 am
  • Boletera: Ticketmaster
  • Precio de boletos: Aún sin revelarse
JUNTOS: Jorge Medina y Josi Cuen anuncian fechas en el Auditorio Nacional
Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional

Tras el éxito Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional con lo mejor de la música de la banda.

Para los fans la venta de boletos para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen con JUNTOS al Auditorio Nacional tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Mientras que la distribución de lugares en el Auditorio Nacional para conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen será la siguiente:

  • Preferente A
  • Preferente B
  • Preferente C
  • Preferente D
  • Luneta A
  • Luneta B
  • Luneta C
  • Balcón A
  • Balcón B
  • Balcón C
  • Piso 1 A
  • Piso 1 B
  • Piso 1 C
  • Piso 1 D
  • Piso 2 A
  • Piso 2 B
  • Piso 2 C
  • Piso 2 D
Mapa Auditorio Nacional
Mapa Auditorio Nacional (OCESA)

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.