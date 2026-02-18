JUNTOS: Jorge Medina y Josi Cuen anuncian fechas en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional tendrá la exitosa gira JUNTOS de Jorge Medina y Josi Cuen con varias fechas en concierto.
Por lo que les tenemos ya los detalles de boletos y precios para ver a Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional con JUNTOS:
- Fechas: 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2026
- Sede: Auditorio Nacional
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin información aún
- Venta Beyond: 23 de febrero 2026 desde las 9:00 de la mañana con códigos
- Preventa Priority: 24 de febrero a las 9:00 am con códigos
- Preventa Banamex: 25 de febrero arrancando a las 11:00 am
- Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 26 de febrero a partir de las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional
Tras el éxito Jorge Medina y Josi Cuen llegan JUNTOS al Auditorio Nacional con lo mejor de la música de la banda.
Para los fans la venta de boletos para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen con JUNTOS al Auditorio Nacional tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.
Mientras que la distribución de lugares en el Auditorio Nacional para conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen será la siguiente:
- Preferente A
- Preferente B
- Preferente C
- Preferente D
- Luneta A
- Luneta B
- Luneta C
- Balcón A
- Balcón B
- Balcón C
- Piso 1 A
- Piso 1 B
- Piso 1 C
- Piso 1 D
- Piso 2 A
- Piso 2 B
- Piso 2 C
- Piso 2 D
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.