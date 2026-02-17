Rüfüs Du Sol anuncia concierto único en el Estadio GNP Seguros: fecha y boletos

El Estadio GNP Seguros recibe al grupo de dance alternativo originarios de Australia, Rüfüs Du Sol con único concierto.

Así que prepárate y no te quedes sin verlos, pues les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para el único concierto de Rüfüs Du Sol en el Estadio GNP Seguros:

Fecha: sábado 4 de julio de 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Maribou State y Peces Raros

Venta artista: 24 de febrero 2026 a las 10:00 am con códigos

Preventa Banamex: 25 de febrero 2026 a las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 26 de febrero a partir de las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Rüfüs Du Sol regresa a México con concierto único al Estadio GNP Seguros

Con concierto único en el Estadio GNP Seguros así es como regresa a México 2026 los australianos de Rüfüs Du Sol.

Concierto para los más fans que tendrá venta especial para ellos, con registro previo en rufusdusol.com

La venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetahabientes Banamex.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.