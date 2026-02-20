¡Ya hay cartel! Tecate Emblema 2026 confirma fecha y boletos en CDMX

El festival de música Tecate Emblema 2026 de la Ciudad de México (CDMX) ya ha confirmado fecha y boletos para sus conciertos.
Así como Tecate Emblema 2026 también ya reveló su cartel con todos los artistas y grupos que se harán presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Fecha y boletos para Tecate Emblema 2026
Tecate Emblema 2026 se prepara para un fin de semana lleno de música los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.
Los detalles de boletos para el festival de música Tecate Emblema 2026 son los siguientes:
- Venta Beyond: 23 de febrero 2026 a las 9:00 de la mañana con códigos
- Preventa Priority: 24 de febrero 2026 desde las 9:00 am con códigos
- Preventa Banamex: 25 de febrero a las 2:00 de la tarde
- Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 26 de febrero a las 2:00 pm
- Boletera: Ticketmaster
- Precios de boletos en Fase 1:
- General $2,895.4
- Comfort Pass $4,891.8
- Banamex Plus $6,522.4
- Aeromexico Club Pass $18,600
Cartel oficial de Tecate Emblema 2026
La música pop se hará más que presente con el cartel de Tecate Emblema 2026 que promete conciertos inolvidables.
Pues el cartel completo del Tecate Emblema 2026 tendrá a:
- Jonas Brothers
- Gloria Trevi
- Louis Tomlinson
- Kenia Os
- Cazzu
- Mika
- Zara Larsson
- Lola Índigo
- Lost Frequencies
- LP
- Orville Peck
- RuPaul
- Pedro Sampaio
- Sech
- Santos Bravos
- NSQK
- Bruses
- Hércules & Love Affair
- Gottmik (Live)
- Alanis Yuki
- Alan Navarro
- Faz
- Juliana
- Joaquina
- Rafa Pabón
- Along
- Emjay
- Christian Chávez
- Ivana
- Juan Duque
- Jotdog
- Paris Hilton (DJ set)