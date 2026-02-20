¡Ya hay cartel! Tecate Emblema 2026 confirma fecha y boletos en CDMX

El festival de música Tecate Emblema 2026 de la Ciudad de México (CDMX) ya ha confirmado fecha y boletos para sus conciertos.

Así como Tecate Emblema 2026 también ya reveló su cartel con todos los artistas y grupos que se harán presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fecha y boletos para Tecate Emblema 2026

Tecate Emblema 2026 se prepara para un fin de semana lleno de música los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Los detalles de boletos para el festival de música Tecate Emblema 2026 son los siguientes:

Venta Beyond: 23 de febrero 2026 a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 24 de febrero 2026 desde las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 25 de febrero a las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 26 de febrero a las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos en Fase 1:

General $2,895.4

Comfort Pass $4,891.8

Banamex Plus $6,522.4

Aeromexico Club Pass $18,600

Cartel oficial de Tecate Emblema 2026

La música pop se hará más que presente con el cartel de Tecate Emblema 2026 que promete conciertos inolvidables.

Pues el cartel completo del Tecate Emblema 2026 tendrá a:

Jonas Brothers

Gloria Trevi

Louis Tomlinson

Kenia Os

Cazzu

Mika

Zara Larsson

Lola Índigo

Lost Frequencies

LP

Orville Peck

RuPaul

Pedro Sampaio

Sech

Santos Bravos

NSQK

Bruses

Hércules & Love Affair

Gottmik (Live)

Alanis Yuki

Alan Navarro

Faz

Juliana

Joaquina

Rafa Pabón

Along

Emjay

Christian Chávez

Ivana

Juan Duque

Jotdog

Paris Hilton (DJ set)