Si asistirás al concierto de Mercurio en La Maraka, te damos el setlist, horario y telonero para el 19 de diciembre.
Mercurio festejará su 30 aniversario con un concierto especial en CDMX.
Setlist de canciones para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre
El concierto de “Mercurio and Friends” el 19 de diciembre en La Maraka tendrá el siguiente setlist de canciones:
- Enamoradísimo
- Explota Corazón
- Azúcar y Maldad
- Cómo Decirle Que la Quiero
- Bye Bye Babe
- 40 Grados
- Candela
- Chicas Chic
- Ni Tú Ni Nadie
- A la Puerta de la Escuela
- Vuelo
- Sellado Con Un Beso
- Suena Tremendo
- Medley Acústico
- Dónde Están
- Malherido
- Tienes Magia
- Trece Años
- Si Te Quiero o Te Olvido
- Y Es Que Tú (Tan Enamorado)
- Cantaré Para Ti
- Ardiente Tentación
- Señorita
- Ángel
- La Fuerza del Alma
- Estaré
Horario para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre
El horario confirmado para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre es este:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 11:00 de la noche
No olvides que la dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 diciembre
El concierto de Mercurio en La Maraka el 19 diciembre será un show bastante especial.
Bajo el concepto de “Mercurio and Friends”, la banda de pop contará con estos artistas invitados:
- Alan Ibarra, de 52 años de edad
- Ari Borovoy, de 46 años de edad
- Rodrigo Ávila