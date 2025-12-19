Si asistirás al concierto de Mercurio en La Maraka, te damos el setlist, horario y telonero para el 19 de diciembre.

Mercurio festejará su 30 aniversario con un concierto especial en CDMX.

Setlist de canciones para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre

El concierto de “Mercurio and Friends” el 19 de diciembre en La Maraka tendrá el siguiente setlist de canciones:

Enamoradísimo

Explota Corazón

Azúcar y Maldad

Cómo Decirle Que la Quiero

Bye Bye Babe

40 Grados

Candela

Chicas Chic

Ni Tú Ni Nadie

A la Puerta de la Escuela

Vuelo

Sellado Con Un Beso

Suena Tremendo

Medley Acústico

Dónde Están

Malherido

Tienes Magia

Trece Años

Si Te Quiero o Te Olvido

Y Es Que Tú (Tan Enamorado)

Cantaré Para Ti

Ardiente Tentación

Señorita

Ángel

La Fuerza del Alma

Estaré

Mercurio (Grupo Mercurio / Facebook)

Horario para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre

El horario confirmado para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre es este:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 11:00 de la noche

No olvides que la dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 diciembre

El concierto de Mercurio en La Maraka el 19 diciembre será un show bastante especial.

Bajo el concepto de “Mercurio and Friends”, la banda de pop contará con estos artistas invitados:

Alan Ibarra, de 52 años de edad

Ari Borovoy, de 46 años de edad

Rodrigo Ávila