¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Mercurio en La Maraka? Te damos el horario del 19 de diciembre.

La agrupación noventera Mercurio celebrará sus 30 años de carrera con un concierto para todos su fans.

Horario del 19 de diciembre para el concierto de Mercurio en La Maraka

El horario para el concierto de Mercurio en La Maraka el 19 de diciembre quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 11:00 de la noche

Mercurio (Grupo Mercurio / Facebook)

Bajo el concepto de “Mercurio and Friends”, el concierto contará con artistas invitados como:

Alan Ibarra, de 52 años de edad

Ari Borovoy, de 46 años de edad

Rodrigo Ávila

Por ello, se espera que el show en vivo de Mercurio se inolvidable con grades éxitos llenos de nostalgia.

Concierto de Mercurio en La Maraka (Grupo Mercurio / Facebook)

¿Cómo llegar a La Maraka para el concierto de Mercurio?

En caso de que sea tu primera vez visitando La Maraka, acá te decimos cómo llegar.

La estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3; al salir, deberás caminar por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta arribar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.