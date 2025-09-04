Maroon 5, la banda de Adam Levine, regresará a México con un concierto que hará historia en Jalisco.

Y es que, Maroon 5 será la encargada de inaugurar la Arena Guadalajara, un recinto que apunta a ser sede de los conciertos más esperados del país.

¿Piensas acudir al concierto de Maroon 5 en Arena Guadalajara’ si es así, aquí te contamos cuándo es la preventa exclusiva con Banco Azteca y otros datos para asegurar tu asistencia.

Maroon 5 (Agencia México)

Maroon 5: ¿Cuándo y dónde será el concierto que marque el regreso de la banda a México?

Maroon 5 anunció en su cuenta de X que su próximo concierto en México será:

el jueves 2 de octubre de 2025

¿Dónde se llevará a cabo el concierto? La sede será la nueva Arena Guadalajara, recinto con capacidad para más de 20 mil personas.