Estos 7 fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s, los podrás descargarlos en tu smartphone si eres muy fan de este personaje.

Si bien Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s es un personaje que rara vez se ve en los videojuegos, se ha convertido en uno de los favoritos.

Pues se describe como una alucinación de Mike y una contraparte de Freddy Fazbear, por lo que te dejamos los mejores 7 fondos de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s para tu smartphone.

Los 7 fondos de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s para tu smartphone

Como ya se dijo, Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s es uno de los personajes del videojuego que, aunque poco frecuentes, logra sacar varios sustos.

Es por eso que te damos los mejores 7 fondos de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s para que descargues en tu smartphone:

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s sentado en la oscuridad Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s brillando Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en cámara Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s alumbrado por una lámpara Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s mirando fijamente a su objetivo Un collage de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en su forma completa

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s sentado en la oscuridad

Este fondo de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s, lo muestra sentado en el piso de la pizzería en la oscuridad.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s brillando

En contraste para tu smartphone, puedes llevar este fondo de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en donde brilla en la oscuridad.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en cámara

Para este fondo de pantalla, Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s fue captado en una de las cámaras de la pizzería.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s alumbrado por una lámpara

Al casi no aparecerse, este fondo de pantalla revela la figura de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s alumbrado por una lámpara.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s mirando fijamente a su objetivo

Si te gusta el terror, este fondo de pantalla para tu smartphone revela una forma aterradora de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Un collage de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s

Este es un collage de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s que podrás tener en tu smartphone.

Fondos de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en su forma completa

Esta imagen es para quienes prefieran tener un fondo de pantalla de Golden Freddy de Five Nights at Freddy’s en cuerpo completo.