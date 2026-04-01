Sabo Romo, reconocido músico mexicano y ex integrante de Caifanes, sorprendió al declarar que en el futuro pedirá la eutanasia si enfrenta una enfermedad grave, la vejez o simplemente pierde las ganas de vivir.

“Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal. Yo creo que va a haber mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos pedos todos. Quiero tener la posibilidad de decidir. No es de si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas (de vivir), y ya está” Sabo Romo, ex integrante de Caifanes

En entrevista, explicó que su decisión busca evitar problemas a su familia y que considera la eutanasia como un derecho personal.

Actualmente, la eutanasia no es legal en México, donde solo se permite la voluntad anticipada para rechazar tratamientos que prolonguen la vida en casos terminales.

Sabo Romo, ex integrante de Caifanes, pedirá la eutanasia

En entrevista para TV Notas, Sabo Romo ex integrante de Caifanes, aseguró que pedirá la eutanasia en el futuro considerando su salud y hasta si ya no desea vivir.

La decisión por la eutanasia de Sabo Romo, ex integrante de Caifanes que también es vistta como una opción, al no querer dejar problemas para la familia sus hermanas o sobrinos, ya que el músico no esta casado ni tuvo hijos.

Por lo que Sabo Romo, ex integrante de Caifanes se dijo a favor de la eutanasia, pues esta medida debería ser por decisión propia.

“Absolutamente estoy de acuerdo con la eutanasia. Eso no debería estar condicionado a la salud, ni a que tengas un buen trabajo, ni una gira mundial o ganar millones; creo que simplemente un día dices ya no más”. Sabo Romo, ex integrante de Caifanes

Sabo Romo, bajista de Caifanes (Agencia México)

¿La eutanasia es legal en México?

Actualmente, la eutanasia en México no es una medida legal, pues ante la ley, se considera como “homicidio por piedad”, incluso hay pena de 1 a 12 años de prisión en caso de ayudar para quitarse la vida.

Sin embargo, en México solo la voluntad anticipada es permitida, se trata de rechazar medicamentos o medidas que ayuden a prolongar la vida ante una enfermedad terminal.