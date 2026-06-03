Este 3 de junio se llevará a cabo el concierto de Los Pericos en Foro Puebla, el cual será una presentación íntima para todos los fans de la agrupación.
Aquí te daremos todos los detalles del concierto de Los Pericos en Foro Puebla, incluido el setlist, horario y telonero.
Setlist del concierto de Los Pericos en Foro Puebla
No hay un setlist confirmado para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla; sin embargo, se tiene una idea de las canciones que interpretarán por presentaciones previas.
Este sería el setlist tentativo del concierto de Los Pericos en Foro Puebla:
- La hiena
- Hacé lo que quieras
- Nada que perder
- Complicado y aturdido
- Jamaica Reggae
- Lindo día
- Trátame suavemente
- La mirada
- Todos lo hacen
- Bajo la lluvia
- Boulevard
- Anónimos
- Tatuajes
- Me late
- Párate y mira / Caliente
- Soledad
- Días de sol
- Mucha experiencia
- Waitin’
- Voy caminando lento
- Runaway
- Su galán
- Inmortal
- Sin cadenas
- Pupilas lejanas
- Eu vi chegar
- El ritual de la banana
- Home Sweet Home
- Fácil de engañar
- No me pares
- Casi nunca lo ves
Horarios del concierto de Los Pericos en Foro Puebla
El concierto de Los Pericos en Foro Puebla dará inicio a las 8:30 p.m., teniendo una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 10:30 p.m.
Hay que señalar que el concierto de Los Pericos en Foro Puebla podría retrasarse un poco, ya sea por temas técnicos de último minuto o petición del mismo grupo.
Pues algunos artistas esperan unos minutos para que el recinto se llene y así dar una presentación en pleno.
En ese caso, podría dar inicio a las 9:00 p.m. y terminar a las 11:00 p.m., por lo que recomendamos tomar las precauciones necesarias.
Telonero del concierto de Los Pericos en Foro Puebla
Hasta el momento, no se ha dado a conocer un telonero para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla.
Dado que falta poco para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla, es posible que no haya grupo abridor ni invitados especiales.
En parte se debería al concepto del show, el cual se ha vendido como una experiencia íntima para todos los fans.