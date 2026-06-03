Este 3 de junio se llevará a cabo el concierto de Los Pericos en Foro Puebla, el cual será una presentación íntima para todos los fans de la agrupación.

Aquí te daremos todos los detalles del concierto de Los Pericos en Foro Puebla, incluido el setlist, horario y telonero.

Setlist del concierto de Los Pericos en Foro Puebla

No hay un setlist confirmado para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla; sin embargo, se tiene una idea de las canciones que interpretarán por presentaciones previas.

Este sería el setlist tentativo del concierto de Los Pericos en Foro Puebla:

La hiena

Hacé lo que quieras

Nada que perder

Complicado y aturdido

Jamaica Reggae

Lindo día

Trátame suavemente

La mirada

Todos lo hacen

Bajo la lluvia

Boulevard

Anónimos

Tatuajes

Me late

Párate y mira / Caliente

Soledad

Días de sol

Mucha experiencia

Waitin’

Voy caminando lento

Runaway

Su galán

Inmortal

Sin cadenas

Pupilas lejanas

Eu vi chegar

El ritual de la banana

Home Sweet Home

Fácil de engañar

No me pares

Casi nunca lo ves

Los Pericos (Los Pericos )

Horarios del concierto de Los Pericos en Foro Puebla

El concierto de Los Pericos en Foro Puebla dará inicio a las 8:30 p.m., teniendo una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 10:30 p.m.

Hay que señalar que el concierto de Los Pericos en Foro Puebla podría retrasarse un poco, ya sea por temas técnicos de último minuto o petición del mismo grupo.

Pues algunos artistas esperan unos minutos para que el recinto se llene y así dar una presentación en pleno.

En ese caso, podría dar inicio a las 9:00 p.m. y terminar a las 11:00 p.m. , por lo que recomendamos tomar las precauciones necesarias.

Los Pericos (Especial)

Telonero del concierto de Los Pericos en Foro Puebla

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un telonero para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla.

Dado que falta poco para el concierto de Los Pericos en Foro Puebla, es posible que no haya grupo abridor ni invitados especiales.

En parte se debería al concepto del show, el cual se ha vendido como una experiencia íntima para todos los fans.