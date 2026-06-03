Está todo listo para el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan. Acá el setlist, horario y telonero para el 3 de junio.
Claire Isabelle Geo, mejor conocida como Pomme, regresa a la CDMX para dar un show en vivo como parte de su gira por Latinoamérica 2026.
Setlist para el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan
El setlist para el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan de hoy 3 de junio, es el siguiente:
- B.
- Je sais pas danser
- Des excuses
- Anxiété
- Jardin
- Ceux qui rêvent
- Les séquoias
- Ma Meilleure Ennemie
- Pourquoi la mort te fait peur
- Une minute
- Petite île
- On brûlera
- Un château dans le bois
- Grandiose
- Soleil soleil
Horario del concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan
Para este 3 de junio, el horario del concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan será este:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y media aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente
Pomm, de 29 años de edad, lleva más de una década consolidándose como un referente del folk-pop.
Así que sus seguidores esperan una gran presentación en el Teatro Metropólitan que significa su vuelta a México.
Telonero para el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Pomme.
No obstante, se espera una presentación única porque la cantante francesa interpretará nuevas canciones y algunos temas favoritos de sus fans.