Si no sabes a qué hora termina el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan, acá te damos el horario del miércoles 3 de junio.

La gira por Latinoamérica de la cantante Pomme hace escala en en la CDMX.

Horario del 3 de junio para el concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan

El horario del concierto de Pomme en el Teatro Metropólitan para el 3 de junio quedó así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y media aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Pomme (Pomme / Facebook)

La carrera de Pomme comenzó en 2015. Desde entonces, Claire Isabelle Geo, se ha convertido en un referente del folk pop.

En México, Pomme cuenta con varios fans que esperan que su concierto en el Teatro Metropólitan sea bastante especial, ya que interpretará sus mejores temas.

Pomme (Pomme / Facebook)

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si no sabes que llegar al Teatro Metropólitan, acá te damos la mejor ruta para no perderte el concierto de Pomme.

En transporte público, la mejor opción es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Un vez que salgas del metro debes caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.

Para evitar cualquier contratiempo, te recomendamos llegar con anticipación al recinto.