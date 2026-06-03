La banda del indie rock Little Jesus se prepara para una serie de conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional del 3 al 5 y 7 de junio.
Y por lo cual a los fans ya les traemos los detalles de setlist y teloneros para lo conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:
- Apertura de puertas del 3 al 5 de junio: 6:30 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas el 7 de junio: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero:
- BIG BIG LOVE - 3 de junio
- Los Blenders: 4 de junio
- Los Románticos de Zacatecas - 5 de junio
- CLUBZ - 7 de junio
- Invitados especiales: Sin revelarse
- Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 y 10:30 de la noche
Setlist para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional
Little Jesus se presenta en concierto del 3 al 5 y 7 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar el 10° aniversario de su álbum Río Salvaje, el cual tocaran de principio a fin, además de una serie de éxitos.
Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Nuevos Amigos
- La Magia
- Mala Onda
- Niña Bien
- La Luna
- Golden Choice
- Trágame Tierra
- Nuevo México
- Río Salvaje
- TQM
- Tierra llamando a sant
- Los años maravillosos
- Fuera de lugar
- T. N. S. A.
- La historia sin fin
- Un Plan Espectacular
- Copa del Mundo
- Norte
- Los Ángeles, California
- En otro planeta
- Presente
- Cabras
- La Magia
- Gracias por nada
- Azul
- El show debe continuar