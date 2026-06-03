La banda del indie rock Little Jesus se prepara para una serie de conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional del 3 al 5 y 7 de junio.

Y por lo cual a los fans ya les traemos los detalles de setlist y teloneros para lo conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:

Apertura de puertas del 3 al 5 de junio: 6:30 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas el 7 de junio: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero:

BIG BIG LOVE - 3 de junio Los Blenders: 4 de junio Los Románticos de Zacatecas - 5 de junio CLUBZ - 7 de junio

Invitados especiales: Sin revelarse

Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 y 10:30 de la noche

Little Jesus (OCESA)

Setlist para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional

Little Jesus se presenta en concierto del 3 al 5 y 7 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar el 10° aniversario de su álbum Río Salvaje, el cual tocaran de principio a fin, además de una serie de éxitos.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes: