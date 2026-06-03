El concierto de Los Pericos en Foro Puebla de este 3 de junio es muy esperado por los fans, pues se tratará de una experiencia íntima única en su clase.

Si vas a ir al concierto de Los Pericos en Foro Puebla, aquí te daremos los detalles de su horario para que te prepares.

Los Pericos (Los Pericos )

¿A qué hora termina el concierto de Los Pericos en Foro Puebla?

El concierto de Los Pericos en Foro Puebla inicia a las 8:30 p.m. y durará alrededor de 2 horas, así que terminará cerca de las 10:30 p.m.

Se espera que el concierto de Los Pericos en Foro Puebla empiece casi en punto, pues no se contarán con telonero, por lo que no habrá que hacer ajustes entre bandas.

Además, la agrupación argentina trae un posible setlist de más de 20 canciones, así que se necesitará una muy buena cantidad de tiempo efectivo para realizar el show.

Los Pericos (Los Pericos )

El concierto de Los Pericos en Foro Puebla podría retrasarse

Aunque nada indica inconvenientes en el concierto de Los Pericos en Foro Puebla, siempre está la posibilidad de algún retraso inesperado.

Ya sea por problemas técnicos o que la banda espere un poco para salir al escenario, esto con el fin de darle tiempo a los fans que van en camino para llegar al show.

En caso de que esto pase, el concierto de Los Pericos en Foro Puebla podría empezar a las 9:00 p.m. y terminar a las 11:00 p.m.