Del 3 al 5 y 7 de junio la banda mexicana del indie rock, Little Jesus llega con una serie de conciertos al Lunario del Auditorio Nacional.

Así que prepárate y presta atención para no perderte de nada que a continuación te dejamos los detalles del que terminan los conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:

Apertura de puertas del 3 al 5 de junio: 6:30 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas el 7 de junio: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero:

BIG BIG LOVE - 3 de junio Los Blenders: 4 de junio Los Románticos de Zacatecas - 5 de junio CLUBZ - 7 de junio

Invitados especiales: Sin revelarse

Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 y 10:30 de la noche

Little Jesus (OCESA)

Little Jesus celebra 10 años del álbum Río Salvaje con conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional

El Lunario del Auditorio Nacional será la sede para la celebración del 10° aniversario del álbum Río Salvaje de Little Jesus con conciertos del 3 al 5 y 7 de junio.

Conciertos de Little Jesus que prometen ser inolvidables pues además de tocar completamente el tracklist de Río Salvaje, también tendrán diferentes invitados y actos teloneros por fecha.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.