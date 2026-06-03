Del 3 al 5 y 7 de junio la banda mexicana del indie rock, Little Jesus llega con una serie de conciertos al Lunario del Auditorio Nacional.
Así que prepárate y presta atención para no perderte de nada que a continuación te dejamos los detalles del que terminan los conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:
- Apertura de puertas del 3 al 5 de junio: 6:30 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas el 7 de junio: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero:
- BIG BIG LOVE - 3 de junio
- Los Blenders: 4 de junio
- Los Románticos de Zacatecas - 5 de junio
- CLUBZ - 7 de junio
- Invitados especiales: Sin revelarse
- Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 y 10:30 de la noche
Little Jesus celebra 10 años del álbum Río Salvaje con conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional
El Lunario del Auditorio Nacional será la sede para la celebración del 10° aniversario del álbum Río Salvaje de Little Jesus con conciertos del 3 al 5 y 7 de junio.
Conciertos de Little Jesus que prometen ser inolvidables pues además de tocar completamente el tracklist de Río Salvaje, también tendrán diferentes invitados y actos teloneros por fecha.
Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.