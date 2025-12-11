Del 13 al 15 de diciembre el cantante Junior H se presenta en concierto en la Plaza de Toros México.

Conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles del setlist, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Posible setlist de los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México

Esto como parte de la gira de conciertos Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 de Junior H con lo mejor de su música.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México sean los siguientes: