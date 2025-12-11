Del 13 al 15 de diciembre el cantante Junior H se presenta en concierto en la Plaza de Toros México.

Conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles del setlist, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
Junior H, cantante
Junior H, cantante (Agencia México)

Posible setlist de los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México

Junior H llega en concierto a la Plaza de Toros México del 13 al 15 de diciembre, shows que prometen ser inolvidables para los fans.

Esto como parte de la gira de conciertos Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 de Junior H con lo mejor de su música.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México sean los siguientes:

  1. Entre nosotros
  2. Rockstar
  3. Miéntele
  4. Las noches
  5. Tres botellas
  6. Mente Positiva
  7. Se Quedan Viendo
  8. Psicodelica
  9. A tu nombre
  10. Fin De Semana
  11. París
  12. 1004 KM
  13. LA CHERRY
  14. Serpiente
  15. Piénsalo
  16. Días Nublados
  17. Extssy Model
  18. Mientras duermes
  19. En la peda
  20. Me Consume
  21. Y LLORO
  22. Se Amerita
  23. Disfruto Lo Malo