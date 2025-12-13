Este sábado 13 de diciembre llega a la Arena CDMX el show de Fede Vigevani, un espectáculo que viene directo desde Argentina.

El youtuber llega acompañado de su equipo Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio para garantizar música y diversión entre sus fans.

¿A qué hora termina El Mundo de Fede Vigevani? Horarios para Arena CDMX

Los fans con boleto en mano deberán apegarse a los siguientes horarios para disfrutar de El Mundo de Fede Vigevani en Arena CDMX:

Hora de inicio: a las 18:00 horas

Duración del show: aproximadamente 2 horas

Hora de término: a las 20:00 horas (aproximadamente)

El Mundo de Fede Vigevani (Instagram | @fedevigevani)

El Mundo de Fede Vigevani se caracteriza por ser un espectáculo interactivo que ofrece desde música hasta juegos para los espectadores.

El show se ha definido como una experiencia inmersiva que es como llevar un video de YouTube de Fede Vigevani a un escenario en vivo.

Como creador de contenido, el youtuber ha destacado en su natal Argentina y en el resto de Latinoamérica gracias a sus personajes y destacados colaboradores que lo acompañan en muchos de sus videos.

Con esto, se espera que El Mundo de Fede Vigevani en Arena CDMX incluya referencias a sus series en YouTube, así como todo tipo de retos en formato teatral.