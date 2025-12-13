El cantante mexicano Junior H se presenta en concierto en la Plaza de Toros México del 13 al 15 de diciembre.

Así que prepárate para que no te pierdas de nada en los conciertos de Junior H en Plaza de Toros México, pues te traemos todos los detalles del horario y hasta la hora en la que terminan, esto es lo que tendrás que tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

La Plaza de Toros México es el recinto que recibirá en concierto a Junior H del 13 al 15 de diciembre.

Conciertos de Junior H que forman parte de la gira del cantante titulada Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 y con la que promete deleitar a sus fans en la CDMX.

Recuerda que la Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.