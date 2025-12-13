El Velódromo Olímpico de la CDMX recibe en concierto a la banda finlandesa de rock, The Rasmus este 13 de diciembre.

Así que arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto del 13 diciembre de The Rasmus en el Velódromo Olímpico, estos son los detalles que deberás tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: 2:00 horas de México

Hora en la que termina: Alrededor 11:30 de la noche

The Rasmus (Luca Bruno / AP / AP)

Weirdo Tour 2025 de The Rasmus llega a México

The Rasmus llega a México este viernes 13 de diciembre con su gira de conciertos Weirdo Tour 2025 para verlos en el Velódromo Olímpico.

Gira de conciertos de The Rasmus en la que promociona su más reciente álbum Creatures of Chaos.

Además de que la gira Weirdo Tour 2025 de The Rasmus también celebra nada más ni menos que 30 años de carrera.

Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.