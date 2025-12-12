¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de DLD en La Maraka? Te damos los horarios del 12 y 13 de diciembre.

La banda de rock alternativo, DLD, ofrecerá dos shows en CDMX.

Horarios del 12 y 13 de diciembre para el concierto de DLD en La Maraka

Te compartimos los horarios para el concierto de DLD en La Maraka el 12 y 13 de diciembre:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

El show en vivo de DLD en La Maraka será bastante especial para los fans de la banda, ya que interpretarán sus mejores éxitos.

Como artista invitado estará la agrupación de música electrónica Sussie 4 en ambas fechas.

DLD (DLD México / Facebook)

¿Cómo llegar a La Maraka para el concierto de DLD?

Si es la primera vez que visitas La Maraka, te decimos cómo llegar.

Al salir deberás caminar por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta llegar al recinto.

La dirección de La Maraka es C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.